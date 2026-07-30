Detienen a otros 3 "narcos" en la capital

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres presuntos distribuidores de drogas en distintos hechos, asegurando decenas de dosis de "cristal" y un vehículo. Esto, como parte de los operativos desplegados en los 59 municipios.

La primera intervención se registró en la zona metropolitana, donde elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Diego "N", de 18 años, y a Kevin "N", de 22 años, a quienes les aseguraron dosis de "cristal", así como un vehículo presuntamente utilizado para sus actividades.

En un hecho distinto, en la colonia San Luis de la capital potosina, la GCE detuvo a Saúl "N", de 37 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", evitando con ello que estas sustancias llegaran a su distribución en las calles.

Las personas detenidas, junto con la droga y los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a la ley.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene una operativos de prevención, vigilancia e inteligencia mediante la Guardia Civil Estatal en todo el estado.