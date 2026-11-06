Vuelca tráiler en Libramiento Oriente; no hay heridos
La pesada unidad quedó sobre en el desnivel que divide ambos carriles
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Este mediodía se registró la volcadura de un tráiler en el kilometro 6 del Libramiento Oriente en dirección de sur a norte, justo en el tramo comprendido de carretera México (57) a la carretera 70.
No se reportan lesionados, pero la pesada unidad quedó sobre en el desnivel que divide ambos carriles.
Autoridades federales y estatales tomaron conocimiento del accidente.
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