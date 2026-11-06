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Reportan choque en Circuito Potosí: no hay heridos

Elementos de la guardia civil y peritos de la SSPC tomaron conocimiento de los hechos

Por Pulso Online

Noviembre 06, 2026 12:31 p.m.
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Reportan choque en Circuito Potosí: no hay heridos
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      Sólo daños materiales se registraron en un choque lateral en el Circuito Potosí, justo en el tramo del puente Industrias y el puente Arbolitos con dirección a la Fenapo.

      El reporte se registró cerca de las 11:00 de la mañana, cuando colisionaron los conductores de un automóvil Kia y una camioneta RAM de transporte de materiales.

      La Guardia Civil estatal y peritos de la SSPC tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes. No hay heridos. 

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