Reportan choque en Circuito Potosí: no hay heridos
Elementos de la guardia civil y peritos de la SSPC tomaron conocimiento de los hechos
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Sólo daños materiales se registraron en un choque lateral en el Circuito Potosí, justo en el tramo del puente Industrias y el puente Arbolitos con dirección a la Fenapo.
El reporte se registró cerca de las 11:00 de la mañana, cuando colisionaron los conductores de un automóvil Kia y una camioneta RAM de transporte de materiales.
La Guardia Civil estatal y peritos de la SSPC tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes. No hay heridos.
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