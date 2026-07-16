logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dictan sentencia de ocho años a criminales

Los responsables fueron detenidos cuando viajaban en una camioneta en Rioverde

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Dictan sentencia de ocho años a criminales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de ocho años de prisión contra dos personas por portación de arma larga y drogas.

      Después de que la FGR acreditara la participación de Carlos "N" e Irving "N" en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio en hipótesis de venta, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria contra los responsables.

      Los sentenciados permanecerán en prisión ocho años tres meses, después de que un agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado acreditara ante el juez que Carlos e Irving fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando circulaban por el ejido Puente del Carmen, en el municipio de Rioverde.

      Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego larga, con un cargador abastecido con 40 cartuchos, otro cargador abastecido con 29 cartuchos útiles, 231 bolsitas de plástico con las siglas de una organización criminal, ocho bolsitas con 173 gramos de cocaína, 432 gramos con metanfetamina contenida en 898 bolsitas y seis mil 180 pesos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Fiscalía Especializada de Control Regional obtuvo la referida sentencia condenatoria, la cual contempla también el pago de una multa de 187 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 20 mil 302 pesos 59 centavos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina
      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina

      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina

      SLP

      Pulso Online

      Elementos de SSPC realizaron peritaje y coordinaron el retiro del vehículo para restablecer el tráfico.

      Fallece hombre tras caída en bar La Previa del Barbas
      Fallece hombre tras caída en bar La Previa del Barbas

      Fallece hombre tras caída en bar "La Previa del Barbas"

      SLP

      Redacción

      El negocio está ubicado en Acceso Norte, de Soledad de Graciano Sánchez

      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona
      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona

      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió en el cruce con Camino a la Presa; autoridades atendieron la emergencia

      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico
      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico

      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico

      SLP

      Pulso Online

      Los hechos ocurrieron la tarde del martes 14 de julio en las inmediaciones de San Juan de Dios