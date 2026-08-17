logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dos lesionados, el saldo de un aparatoso percance carretero

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Dos lesionados, el saldo de un aparatoso percance carretero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos vehículos frente al Seminario Diocesano de Ciudad Valles; dos personas resultaron lesionadas.

      La tarde de este domingo se suscitó un accidente de tránsito en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85 México-Laredo, en el cruce con la calle Antiguo Camino al Mante.

      Un vehículo Ford Focus blanco, con placas de San Luis Potosí, chocó contra otro vehículo, aparentemente por alcance.

      En el Focus viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron lesionados, y el primero tuvo que ser llevado a un hospital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Del otro vehículo involucrado no se obtuvo información, pues el conductor se retiró sin reclamar daños.

      Llegaron familiares de los lesionados y se encargaron de retirar el vehículo, sin requerir la intervención de alguna autoridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan
      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan

      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan

      SLP

      Redacción

      El conductor escapó después de impactar un automóvil particular; la camioneta había sido despojada con violencia en Circuito Potosí

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía
      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      SLP

      Redacción

      El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo del C5i2 y localizado en la colonia Progreso

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita
      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      SLP

      Redacción

      El conductor perdió el control y chocó contra un árbol en la entrada a La Campiña.

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel
      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      SLP

      Redacción

      El vehículo se encontraba cerca del deportivo, en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha