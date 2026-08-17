Dos lesionados, el saldo de un aparatoso percance carretero
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CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos vehículos frente al Seminario Diocesano de Ciudad Valles; dos personas resultaron lesionadas.
La tarde de este domingo se suscitó un accidente de tránsito en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85 México-Laredo, en el cruce con la calle Antiguo Camino al Mante.
Un vehículo Ford Focus blanco, con placas de San Luis Potosí, chocó contra otro vehículo, aparentemente por alcance.
En el Focus viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron lesionados, y el primero tuvo que ser llevado a un hospital.
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Del otro vehículo involucrado no se obtuvo información, pues el conductor se retiró sin reclamar daños.
Llegaron familiares de los lesionados y se encargaron de retirar el vehículo, sin requerir la intervención de alguna autoridad.
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