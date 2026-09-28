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Ebrio causa apagón de luz en Ciudad Valles

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Ebrio causa apagón de luz en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES. -Un conductor que se presume andaba en estado de ebriedad huyó luego de chocar contra una camioneta estacionada y un poste de concreto en la avenida Ejército Mexicano.

      Lo anterior habría ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, entre las calles Reforma y Vicente C. Salazar, a la altura de la colonia Porvenir.

      El vehículo circulaba a exceso de velocidad, con dirección del Cobach 24 hacia la maquiladora Uniformes San Luis, cuando se salió del camino y chocó contra una camioneta Nissan Frontier que se encontraba estacionada y estaba en venta.

      Pero eso no detuvo su marcha y, metros adelante, impactó de frente contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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      El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, no encontraron a nadie. 

      Se presume que el causante del accidente retiró su vehículo con apoyo de otra unidad y escapó.

      Además de los daños ocasionados, varias familias que viven en las colonias cercanas se quedaron sin energía eléctrica y, hasta las 10:30 de la mañana, seguían esperando las reparaciones por parte de la CFE.

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