Ebrio causa apagón de luz en Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES. -Un conductor que se presume andaba en estado de ebriedad huyó luego de chocar contra una camioneta estacionada y un poste de concreto en la avenida Ejército Mexicano.

Lo anterior habría ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, entre las calles Reforma y Vicente C. Salazar, a la altura de la colonia Porvenir.

El vehículo circulaba a exceso de velocidad, con dirección del Cobach 24 hacia la maquiladora Uniformes San Luis, cuando se salió del camino y chocó contra una camioneta Nissan Frontier que se encontraba estacionada y estaba en venta.

Pero eso no detuvo su marcha y, metros adelante, impactó de frente contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, no encontraron a nadie.

Se presume que el causante del accidente retiró su vehículo con apoyo de otra unidad y escapó.

Además de los daños ocasionados, varias familias que viven en las colonias cercanas se quedaron sin energía eléctrica y, hasta las 10:30 de la mañana, seguían esperando las reparaciones por parte de la CFE.