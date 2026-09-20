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Seguridad

Emiten alerta para localizar a niña desaparecida

Se le vio por última vez el 8 de septiembre, en la cabecera municipal de Soledad

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Emiten alerta para localizar a niña desaparecida
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      La Fiscalía General del Estado activó una ficha de Alerta Ámber para la localización de la niña Danna Elizabeth Alejo de cuatro años de edad, quien fue vista por última vez el 8 de agosto de 2026 en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

      De acuerdo a la información disponible, la niña mide aproximadamente ochenta y tres centímetros de estatura, es de complexión delgada y tez blanca; su cabello es ondulado y negro; cejas pobladas y oscuras.

      Asimismo, presenta ojos de color café claro; orejas medianas; cara ovalada; boca mediana y mentón pequeño.

      Como señas particulares, se menciona que, al reír, se le forma un hoyuelo abajo del ojo izquierdo. Además, vestía una blusa negra con las mangas largas, pantalón de mezclilla azul claro y botas color café. 

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      La Fiscalía potosina, a través de su personal operativo, lleva a cabolabores de campo encaminadas a su pronta localización.

      De igual forma, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber solicita la colaboración de la ciudadanía para la difusión de la ficha correspondiente, toda vez que se considera que la integridad del menor podría estar en riesgo de ser vulnerada mediante la comisión de algún delito.

      Para aportar cualquier información sobre su posible ubicación, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Amber, ubicada en calle Volcán Tacaná número 115, fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

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