Camioneta se queda sin ruedas en Tamuín; no hay lesionados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMUÍN.- Enorme susto se llevó el conductor de una camioneta, pues a su unidad se le desprendieron las ruedas traseras cuando circulaba por el libramiento Valles-Tamuín.

El percance se suscitó este jueves alrededor de las 6:30 de la mañana, en el kilómetro 118, a la altura de la curva de El Huiche, donde convergen la carretera libre Valles-Tampico y el libramiento.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Mitsubishi gris, modelo reciente, circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tampico.

Sin embargo, antes de salir del libramiento, sintió que su unidad vibraba y enseguida escuchó un fuerte golpe en la parte trasera. En ese momento perdió el control del volante, pero, por fortuna, logró mantenerse sobre la cinta asfáltica hasta detenerse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conductor descendió y se percató de que a su unidad se le había desprendido todo el eje trasero, situación que se presume ocurrió a causa de una falla mecánica.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín; por fortuna, el conductor se encontraba ileso, por lo que únicamente apoyaron con labores de abanderamiento para prevenir otro accidente.