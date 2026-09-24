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Analizan cinco terrenos para relleno sanitario en Soledad

La Segam realiza las visitas en aras de establecer cuál es el predio idóneo

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 11:58 a.m.
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Sonia Mendoza/Foto: Pulso

Sonia Mendoza/Foto: Pulso

Se tienen consideradas cinco opciones de terreno para el nuevo relleno sanitario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Desde el año pasado, el tiradero del municipio solidense fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido al incumplimiento de diversas normas en materia ambiental, sin embargo, el municipio desatendió el ordenamiento.

La funcionaria estatal refirió que la secretaría junto con el gobierno municipal, realiza la visita a los cinco lugares, en aras de establecer cuál es el predio idóneo, sobre todo, que se localice a las afueras de la zona urbana.

En entrevista, Mendoza Díaz dijo que es preocupante la situación no solo de este punto de desechos, sino de otras municipales donde los basureros son obsoletos y se encuentran saturados.

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Cuestionada sobre cuál sería la afectación directa a la población, justificó que el gobierno estatal trabaja con el ayuntamiento solidense, respecto de la búsqueda de un espacio idóneo para el manejo de los residuos urbanos.

"Nosotros estamos dándole seguimiento al tema. De hecho, estamos visitando junto con el municipio algunos lugares que ya tenía la Segam propuestos. Son cinco lugares los que estamos visitando", concluyó.

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