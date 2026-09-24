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Socavones, por deterioro histórico en red de drenaje: Interapas

El encargado de despacho detalla que tuberías de cemento-asbesto dañadas generan erosión y hundimientos.

Por Samuel Moreno

Septiembre 24, 2026 11:26 a.m.
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Socavones, por deterioro histórico en red de drenaje: Interapas
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      El deterioro de la antigua red de drenaje del Interapas se encuentra entre los factores que han propiciado la presencia atípica de socavones durante este año, debido a que existen tuberías con más de 200 años de antigüedad que han perdido su estructura con el paso del tiempo, informó Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de la Dirección General del organismo.

      Señaló que, con base en el análisis histórico de los ejercicios anteriores, 2026 presenta una mayor presencia de socavones, por lo que el organismo realiza estudios para determinar el origen de cada afectación y establecer las condiciones en que se encuentran las redes de drenaje involucradas.

      Jaimes Núñez explicó que una de las principales problemáticas ocurre cuando las tuberías antiguas se rompen o se desintegran, permitiendo que las aguas residuales continúen circulando por el terreno. Esto genera erosión y reblandecimiento del suelo, hasta provocar hundimientos y la aparición de socavones.

      Detalló que algunas de estas redes fueron construidas con cemento-asbesto y tienen una antigüedad superior a los 200 años. Con el deterioro del material, expuso, en algunos casos prácticamente queda un canal por donde continúa fluyendo el drenaje, lo que termina afectando la estabilidad del terreno.

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      El encargado de despacho del Interapas reconoció que se trata de una problemática compleja, debido a la antigüedad de parte de la infraestructura y a los distintos factores que pueden intervenir en la formación de los socavones. Por ello, indicó que continúan con los estudios para identificar las causas y definir las acciones correspondientes en cada punto afectado.

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