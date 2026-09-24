Investiga FGE hasta siete denuncias por malversación en DGP: Coronado
Dos carpetas judicializadas implican un probable daño económico de más de 200 millones de pesos en San Luis.
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En total, por el tema de presunta malversación de recursos públicos, existen seis o siete carpetas de investigación presentadas en la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General de Pensiones (DGP) del Estado.
Como lo ha referido en entrevistas previas, expuso que dos de las carpetas de investigación judicializadas corresponden por un probable daño de 22 o 23 millones de pesos y la otra por alrededor de 180 millones de pesos.
De las cuales, las personas imputadas han dado en garantía dos casas con un valor equivalente al monto millonario de la primera averiguación, complementó.
"Como son carpetas de investigación independientes a las que ya sean judicializado, bueno, son harina de otro costal (...) prácticamente las dos que ya se judicializaron más otras alrededor de cuatro o cinco carpetas de investigación", explicó.
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Refirió que, derivado de la gran cantidad de documentos existentes para comprobar los presuntos desfalcos, la institución continúa en la valoración de la información, porque al tratarse de dinero debe tener un origen, una trazabilidad y un destino.
"Sí, la Fiscalía General del Estado frecuentemente nos pide ampliar información. Es información tiene que ir robustecida; son carpetas que tienen que estar bien documentadas. Estamos hablando de dinero tiene que tener un origen y una trazabilidad", concluyó.
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