Capturan a "objetivo prioritario" con drogas en Abastos
Junto con otros tres detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE)
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Elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a cuatro personas por su probable participación en delitos contra la salud, entre ellas un hombre identificado como objetivo prioritario dentro de las labores de inteligencia relacionadas con la presunta distribución de drogas en la zona de la Central de Abastos.
De acuerdo con el reporte policial, la intervención se realizó en las calles Sexta Oriente y el Andador CB en la Central de Abastos, donde los agentes municipales encontraron que Humberto "N" de 19 años, quien portaba seis bolsas con hierba seca con características físicas similares a la marihuana, con un peso aproximado de 34.2 gramos.
El segundo involucrado, Abel "N" de 25 años, se le localizaron 50 bolsas con la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 24.9 gramos.
Asimismo, durante las inspecciones preventivas, el tercer involucrado, Marcos "N" de 24 años, se le aseguraron 19 bolsas con droga conocida como "piedra", con un peso aproximado de 5 gramos; mientras que el cuarto detenido, Edwin "N" de 18 años, llevaba 12 bolsas con cocaína, con un peso aproximado de 4.1 gramos.
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Las cuatro personas y los indicios asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.
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