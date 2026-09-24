Aleks Syntek, dispuesto a someterse al detector de mentiras

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Aleks Syntek le saca provecho a las críticas, tras su reciente presentación en la alcaldía Benito Juárez, donde encaró al público sobre preferencias musicales, y tuvo una conducta errática, el cantante está por lanzar una rola en reguetón, el género musical que tanto ha criticado.

El tema, que será lanzado hoy está enmarcado por nuevas declaraciones del cantante que hace unos días advirtió que se irá de México porque no se valora su talento y por "salvación mental y espiritual"; en esta ocasión, aseguró que está dispuesto a someterse al detector de mentiras, y lanza una propuesta al respecto:

"Y si gustan me someto a un detector de mentiras y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este país llamado mentirolandia", se lee.

En un segundo mensaje se lanzó contra Pati Chapoy, dijo que la periodista destruyó a su familia con chismes; aseguró que sólo regresaría a México si prometen no dar notas falsas sobre él.

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"Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometa no dar notas falsas, gracias".

Críticas al reguetón y los corridos tumbados: Durante años, Syntek ha cuestionado públicamente la música urbana, ha llamado al reguetón música "porno" y ha planteado que debería regularse en espacios públicos durante horarios familiares. También ha protagonizado acciones televisivas contra este género, como arrojar discos de artistas de reguetón a un inodoro simulado.

Acusaciones de supuesto acoso a menores (2018 y 2026): En 2018, un adolescente británico de 17 años, identificado como Lemon Brick, difundió capturas de mensajes de Instagram en los que Syntek presuntamente le decía "lindo" y "sexy". El cantante negó las acusaciones y aseguró que se trató de un malentendido. En 2026, la polémica resurgió tras la difusión de nuevos chats con una joven que afirma que también era menor cuando supuestamente tuvo contacto con el músico.

Declaraciones sobre el inicio de su matrimonio: Syntek contó que conoció a su esposa, Karen Coronado, cuando ella tenía 16 años y él 23. Sus declaraciones provocaron críticas en redes sociales por la diferencia de edad y porque ella era menor. El cantante respondió que sus palabras habían sido interpretadas de manera negativa.

Comentario dirigido a Tito Fuentes, de Molotov: Cuando el guitarrista compartió su proceso de recuperación tras cirugías relacionadas con sus adicciones, Syntek escribió: "No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito". El comentario fue considerado insensible por usuarios de redes sociales y posteriormente fue eliminado.

Enfrentamiento con el público durante el Grito de Independencia: Durante un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, Syntek interrumpió su presentación para reclamar al público. Los videos se viralizaron y, posteriormente, el cantante explicó que reaccionó porque, según dijo, algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia zonas donde había niños y adultos mayores.

Transmisiones en vivo y declaraciones sobre estar "loco": En medio de la polémica por su presentación en la alcaldía Benito Juárez, Syntek realizó una transmisión en la que afirmó estar "desequilibrado mental" y se comparó con personajes como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo y Jesucristo. También hizo comentarios sobre exfutbolistas como Hugo Sánchez y el "Chicharito" Hernández.