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Fuerte choque en la Tampico-Valles deja dos heridos

Socorristas y bomberos atendieron a los jóvenes lesionados y controlaron el incendio de una motocicleta

Por Huasteca Hoy

Septiembre 24, 2026 11:01 a.m.
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Fuerte choque en la Tampico-Valles deja dos heridos
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      ÉBANO.- Dos jóvenes estudiantes resultaron lesionados, luego de que la motocicleta en la que viajaban se viera involucrada en un fuerte accidente con un automóvil sobre la carretera Tampico-Valles.

      Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, en el cruce de la mencionada carretera con la calle 16 de Septiembre, cuando los jóvenes se dirigían hacia la escuela Adolfo López Mateos.

      De acuerdo con la información recabada, los estudiantes viajaban a bordo de una motocicleta cuando se produjo la colisión con un automóvil blanco, con placas de procedencia extranjera.

      A consecuencia del fuerte impacto, ambos jóvenes salieron proyectados y quedaron lesionados, mientras que la motocicleta comenzó a incendiarse y terminó prácticamente reducida a cenizas.

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      Socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como personal de Protección Civil, acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los estudiantes, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Ébano.

      Hasta el momento se desconoce el estado de salud de ambos jóvenes.

      Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Ébano también acudieron para sofocar el incendio de la motocicleta, mientras que policías municipales acordonaron la zona y permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de lo sucedido.

      El conductor del automóvil involucrado permaneció en el lugar, en espera de que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.

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