En Cerritos, detienen a un par de "narcos"

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En el municipio de Cerritos, dos hombres señalados de vender drogas fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, que realizaron un operativo en esa zona.

Los detenidos fueron identificados como Johnny "N" de 43 años y Alexandro "N" de 31 años de edad, a quienes se les aseguraron un total de doce dosis de "cristal" que ocultaban entre sus ropas.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad cuando detectaron a los dos individuos, a quienes se les realizó una inspección y les encontraron las dosis.

Los presuntos responsables y la sustancia asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de posesión de droga con supuestos fines de venta.

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