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En flagrancia arrestan a pareja de allanadores

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia arrestan a pareja de allanadores
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      En la colonia Jardines del Sur, oficiales de Guardia Municipal de la capital, atendieron un reporte ciudadano que derivó en la detención de dos personas señaladas por allanamiento en una vivienda.

      Tras recibir el llamado ciudadano, los agentes municipales se dirigieron al lugar, donde la parte afectada manifestó que dos personas ingresaron sin autorización a una vivienda, no siendo la primera ocasión que detecta el mismo acto.

      Posteriormente los oficiales ingresaron al domicilio donde en flagrancia se aseguró a Emmanuel "N" y Beatriz "N", de 22 y 33 años, respectivamente.

      Enseguida, ambas personas fueron trasladadas al Centro de Internamiento Municipal donde se realizó la certificación médica y finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar su situación legal.

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