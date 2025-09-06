En flagrancia, atrapan a par de infractores

En trabajos de prevención, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una mujer y un menor por los presuntos ilícitos de allanamiento y delitos contra servidores públicos. Los hechos ocurrieron en las colonias Primero de Mayo y Villas de Cactus.

El primer arresto se realizó en la calle Laurel, de la colonia Primero de Mayo, donde se atendió un reporte en el cual se informó sobre la presencia de una mujer en un domicilio sin autorización. Cuando agentes municipales se presentaron, fueron recibidos por la reportante, quien permitió el ingreso de la autoridad a su propiedad.

En el interior del inmueble, policías femeninas ubicaron a la reportada y se acercaron a entrevistarla. Después de varios minutos de diálogo, se identificó como Mayra “N” de 42 años.

Por otro lado, en un recorrido sobre la calle Estrecho de Magallanes, en la colonia Villas de Cactus, oficiales municipales tuvieron contacto con un sujeto que cometía faltas administrativas, mismo que fue interceptado para indicarle la debida sanción.

Dijo llamarse Abssali “N” de 17 años de edad, quien reaccionó de manera agresiva, logrando violentar de forma física y verbal a los agentes.

A los dos se les informó que serían detenidos por presunto allanamiento y presuntos delitos contra servidores públicos, respectivamente; además, se les dio lectura de su carta de derechos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.