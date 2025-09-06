logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En flagrancia, atrapan a par de infractores

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
En flagrancia, atrapan a par de infractores

En trabajos de prevención, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una mujer y un menor por los presuntos ilícitos de allanamiento y delitos contra servidores públicos. Los hechos ocurrieron en las colonias Primero de Mayo y Villas de Cactus.

El primer arresto se realizó en la calle Laurel, de la colonia Primero de Mayo, donde se atendió un reporte en el cual se informó sobre la presencia de una mujer en un domicilio sin autorización. Cuando agentes municipales se presentaron, fueron recibidos por la reportante, quien permitió el ingreso de la autoridad a su propiedad.

En el interior del inmueble, policías femeninas ubicaron a la reportada y se acercaron a entrevistarla. Después de varios minutos de diálogo, se identificó como Mayra “N” de 42 años.

Por otro lado, en un recorrido sobre la calle Estrecho de Magallanes, en la colonia Villas de Cactus, oficiales municipales tuvieron contacto con un sujeto que cometía faltas administrativas, mismo que fue interceptado para indicarle la debida sanción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 Dijo llamarse Abssali “N” de 17 años de edad, quien reaccionó de manera agresiva, logrando violentar de forma física y verbal a los agentes.

A los dos se les informó que serían detenidos por presunto allanamiento y presuntos delitos contra servidores públicos, respectivamente; además, se les dio lectura de su carta de derechos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un muerto, deja accidente entre dos tráilers
Un muerto, deja accidente entre dos tráilers

Un muerto, deja accidente entre dos tráilers

SLP

Redacción

Chocaron en la carretera a Matehuala y uno quedó volcado

Arrestan a viciosos con “mota” y cristal
Arrestan a viciosos con “mota” y cristal

Arrestan a viciosos con “mota” y cristal

SLP

Redacción

Sorprenden a un entrenador de futbol violando a menor
Sorprenden a un entrenador de futbol violando a menor

Sorprenden a un entrenador de futbol violando a menor

SLP

Redacción

La madre de la víctima teme que la tenga amenazada, también instruye a otra hija

Refuerzan acuerdos de seguridad SLP-Guanajuato
Refuerzan acuerdos de seguridad SLP-Guanajuato

Refuerzan acuerdos de seguridad SLP-Guanajuato

SLP

Redacción