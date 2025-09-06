Refuerzan acuerdos de seguridad SLP-Guanajuato

Operativos encaminados a preservar la paz social van de la mano con la coordinación con las entidades vecinas y en este tenor recientemente se firmó un acuerdo entre la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí y la Policía Estatal de Guanajuato, donde ambas corporaciones trabajan con mejores condiciones de seguridad.

En ese sentido, el titular de la GCE, Rosalio Ramos García, indicó que posterior a las reuniones sostenidas en ambos Estados, los dispositivos de inteligencia se han puesto en marcha, con células de reacción inmediata donde participan agentes de la Guardia Civil Estatal, policía Estatal de Guanajuato, Guardia Nacional y la Sedena, recorriendo zonas estratégicas de los límites de ambas Entidades.

Además de la prevención y disuasión, estas labores permiten que los tres órdenes de Gobierno, eviten el ingreso de personas que buscan perturbar la paz de la población.

Puntualizó que los acuerdos establecidos buscan garantizar que las familias y visitantes de San Luis Potosí, Guanajuato y estados vecinos, puedan transitar libremente y que su estadía sea segura, estableciendo por medio de patrullaje estratégico y puntos de atención ciudadana, vigilancia en horarios itinerantes.

