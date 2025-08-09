En julio, obtiene FGR 6 sentencias abreviadas

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, durante el mes de julio obtuvo un total de seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado.

Se obtuvo la vinculación a proceso de 19 imputados en 13 asuntos por diversos delitos federales y se logró la judicialización de 30 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de Policía Federal Ministerial se cumplieron 297 mandamientos ministeriales.

Personal pericial de la institución llevó a cabo 722 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

Se realizó un evento para la incineración, destrucción y destino final de diversos objetos de delito, la cual consistió en 34 kilos 356 gramos de marihuana; clorhidrato de cocaína 72 gramos 100 miligramos, clorhidrato de metanfetamina 32 gramos 100 miligramos, cocaína y lidocaína 200 miligramos y cuatro mil 488 piezas de clobenzorex, entre otras sustancias prohibidas.

También se destruyeron 35 objetos del delito consistentes en chalecos tácticos equipados con dos placas balísticas, mochilas, tenis, cascos, báscula digital gramera, ponchallantas, pipas de cristal, entre otros.

Todo lo anterior fue decomisado durante el mes por las corporaciones de los distintos órganos de gobierno, en operativos realizados en la entidad.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se obtuvo un total de cuatro acuerdos reparatorios, por un total de 425 mil 964 pesos seis centavos para la reparación del daño a las víctimas.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.