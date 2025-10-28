logo pulso
En Prados, atrapan a un supuesto asaltante

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
En Prados, atrapan a un supuesto asaltante

Un presunto asaltante de tiendas de conveniencia, fue capturado por elementos de la GCE que atendieron un reporte sobre un robo en proceso, esto en la colonia Prados de San Vicente, donde la víctima narró que el presunto había ingresado y lo amagó con un arma de fuego, para despojarlo de la venta del día.

Tras el despliegue operativo de los elementos estatales, se logró la detención de Noé “N” de 46 años, a quien se le aseguró un arma de fuego abastecida con seis cartuchos útiles y una motocicleta marca Italika, en la que se desplazaba.

Con el reporte recibido, los agentes policiales se desplazaron a la tienda, en donde los empleados narraron que el individuo los amagó para quitarles el dinero y luego huir con rumbo desconocido.

Con las características físicas del sujeto los policías implementaron un operativo en la zona y pudieron detenerlo cuando se fugaba a bordo de la moto, siendo reconocido plenamente por los afectados.

Al sujeto se le leyeron sus derechos como detenidos y finalmente se le puso a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

