logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En Soledad, incautan 2 motocicletas robadas

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
En Soledad, incautan 2 motocicletas robadas

Policías de la Guardia Civil de Soledad aseguraron dos vehículos con reporte de robo, en acciones efectuadas durante recorridos preventivos con el objetivo de inhibir la comisión de ilícitos.

En un recorrido sobre la calle Prolongación Melchor Ocampo, en la Cabecera Municipal, los agentes localizaron una motocicleta aparentemente abandonada.

Tras inspeccionarla y consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que se trataba de una moto marca Honda tipo Cross, color negro y rojo, con reporte de robo vigente desde el 14 de abril de 2022.

Por otra parte, durante un patrullaje sobre la calle Halcón, en la colonia Pavón Tercera Sección, los oficiales observaron otra motocicleta mal estacionada y en aparente abandono. Tras aplicar el debido protocolo, se confirmó que se trataba de una moto marca Vento, color blanco, con reporte de robo vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a una pensión, para posteriormente consignarlos ante la autoridad correspondiente y dar seguimiento al debido proceso legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas
En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas

En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas

SLP

Redacción

La Policía Municipal retirará sonido y mobiliario al detectar eventos callejeros

Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles
Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles

Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles

SLP

Redacción

Un auto chocó por alcance contra tráiler y fallecieron dos mujeres y un hombre

Acaban encerrados al golpear a sus parejas
Acaban encerrados al golpear a sus parejas

Acaban encerrados al golpear a sus parejas

SLP

Redacción

Ubican a trece personas reportadas como desaparecidas
Ubican a trece personas reportadas como desaparecidas

Ubican a trece personas reportadas como desaparecidas

SLP

Redacción