En Soledad, incautan 2 motocicletas robadas

Policías de la Guardia Civil de Soledad aseguraron dos vehículos con reporte de robo, en acciones efectuadas durante recorridos preventivos con el objetivo de inhibir la comisión de ilícitos.

En un recorrido sobre la calle Prolongación Melchor Ocampo, en la Cabecera Municipal, los agentes localizaron una motocicleta aparentemente abandonada.

Tras inspeccionarla y consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que se trataba de una moto marca Honda tipo Cross, color negro y rojo, con reporte de robo vigente desde el 14 de abril de 2022.

Por otra parte, durante un patrullaje sobre la calle Halcón, en la colonia Pavón Tercera Sección, los oficiales observaron otra motocicleta mal estacionada y en aparente abandono. Tras aplicar el debido protocolo, se confirmó que se trataba de una moto marca Vento, color blanco, con reporte de robo vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a una pensión, para posteriormente consignarlos ante la autoridad correspondiente y dar seguimiento al debido proceso legal.