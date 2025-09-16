logo pulso
IRMA ¡OTRO AÑO FELIZ!

RECIBE AFECTO DE LA FAMILIA Y AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
Irma Durán festejó su cumpleaños con una agradable celebración en familia y con las amistades de toda la vida.

Para esta ocasión especial en su vida, eligió detalles de buen gusto en los que imprimió su estilo.

En una agradable atmósfera al aire libre en su hogar, recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, sus seres queridos y grupos de amigas cercanas le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

Ahí, charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.

En la cálida reunión, un ambiente de armonía.

