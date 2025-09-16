logo pulso
Seguridad

Con armas blancas apresan a vándalos

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Cuatro hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por el cargo de portación de arma prohibida, esto en labores desplegadas para inhibir la comisión de ilícitos en la demarcación.

El primer arresto se efectuó en la calle San Antonio de la colonia Santo Tomás, donde los agentes municipales ubicaron a un individuo que amenazaba y agredía a transeúntes, por lo que se le acercaron y, después de entrevistarlo, se identificó como Magdaleno “N” de 32 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante semejante a una navaja.

En más resultados, Miguel “N” de 33 años fue detectado por policías soledenses cuando alteraba el orden en la calle Dos de Abril, en la colonia San Antonio, localizándole un cuchillo. 

En la calle Negrete de la colonia El Morro, oficiales municipales notaron la presencia de quien dijo llamarse Isaac “N” de 21 años, quien comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, descubriéndole una hoja metálica afilada con las características de una navaja.

Por último, en la calle 9 de Mayo, de la colonia Primero de Mayo, servidores públicos tuvieron contacto visual con quién se presentó como Oscar “N” de 27 años, quien cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

A todos se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida, además se les dio lectura de su carta de derechos y se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

