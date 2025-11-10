Encierran a vándalo que cargaba un cuchillo

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida; dicha acción se realizó al atender un reporte ciudadano en la colonia Fracción Rivera, en labores que tienen como objetivo inhibir la comisión de ilícitos.

Agentes municipales se trasladaron a la Avenida Reforma Agraria, donde se reportó la presencia de un individuo agresivo, teniendo contacto en el lugar con un sujeto que coincidía con las características mencionadas en la denuncia.

Después de acercarse a dialogar con él, se identificó como José “N” de 32 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

De inmediato se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después seguir con el debido proceso ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

