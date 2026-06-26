Encuentran un vehículo utilizado en asalto a Oxxo
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Oficiales de Guardia Municipal de la capital localizaron un vehículo que habría participado en el robo con violencia a una tienda Oxxo y al mismo tiempo se recuperó mercancía sustraída.
Los elementos policiacos se encontraban patrullando por la zona sur de la ciudad, cuando se abocaron a la búsqueda de personas sospechosas que habían cometido un robo a comercio, los cuales se desplazaban a bordo de un vehículo marca Nissan March color gris.
En las labores de búsqueda, los oficiales localizaron la unidad reportada en la calle 5 de mayo en la colonia General I. Martínez. Al cotejar la información con el C4 Municipal se supo que el vehículo había sido utilizado como la unidad de escape en un robo con violencia a un Oxxo ubicado en la colonia Satélite.
Al inspeccionar la unidad, se encontró mercancía sustraída, además de diversas prendas que portaban los perpetradores del robo. De inmediato se realizó la cadena de custodia de los indicios y se realizó el informe de los objetos localizados dentro del vehículo.
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Finalmente, la unidad fue puesta a resguardo en una pensión, en tanto, el reporte del hecho fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.
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