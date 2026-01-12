Estrellan camioneta en caseta de la Politécnica

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Enero 12, 2026 10:06 a.m.
Un accidente vehicular se registró la tarde del domingo 11 de enero en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, luego de que el conductor de una camioneta se impactó contra la caseta de vigilancia del plantel, ubicado sobre avenida Coronel Romero.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor habría ingresado desde el Circuito Potosí a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Antes de estrellarse contra la caseta, chocó contra un taxi, el cual resultó con daños materiales en la parte trasera.

Al sitio acudieron autoridades de seguridad y emergencia para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales, tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura de acceso a la universidad.

