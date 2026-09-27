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Seguridad

Caen otros cuatro distribuidores de droga

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Caen otros cuatro distribuidores de droga
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      En distintos municipios, un total de cuatro supuestos narcomenudistas fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal, como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia desplegados en la entidad.

      Fue en los municipios de Matehuala y Tamuín, donde elementos de la Policía Estatal realizaron los arrestos, asegurándoles múltiples dosis de una sustancia con características de "cristal" y una motocicleta.

      En una primera intervención en la zona centro de Matehuala, agentes detuvieron a Braulio "N", de 28 años, y a Guadalupe "N", de 25 años, ambos originarios del estado de Jalisco, a quienes se les aseguraron al menos doce dosis de "cristal".

      En otra acción policiaca, realizada en el municipio de Tamuín, fueron detenidos Jesús "N", de 42 años, y Gustavo "N", de 32 años, quienes presuntamente fueron sorprendidos a bordo de una motocicleta sin placas con al menos trece dosis de la misma sustancia, las cuales fueron incautadas, al igual que su vehículo.

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      Las cuatro personas detenidas, así como las sustancias y el vehículo asegurado, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. Estas acciones, informó la corporación, forman parte de los operativos permanentes de la Secretaría de Seguridad.

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