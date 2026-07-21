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Calor dominará San Luis Potosí; lluvias seguirán siendo escasas

La Huasteca alcanzará hasta 39 grados, mientras que en las zonas Centro y Altiplano podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana

Por Redacción

Julio 21, 2026 07:28 a.m.
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Calor dominará San Luis Potosí; lluvias seguirán siendo escasas
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      San Luis Potosí tendrá este martes una jornada marcada por el calor en la mayor parte del estado y un bajo potencial de lluvias, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      CEPC pronóstico clima San Luis Potosí

      Aunque se prevén bancos de niebla durante las primeras horas del día, principalmente en las regiones Centro y Altiplano, las temperaturas aumentarán conforme avance la tarde, con ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en la Huasteca.

      La región Huasteca será la más cálida del estado, con una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 23, además de lluvias dispersas en zonas serranas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones por las altas temperaturas y mantenerse hidratado.

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      En la Zona Media se esperan 35 grados como máxima y 21 como mínima, con posibilidad de lluvias aisladas en áreas de sierra y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

      Para el Altiplano se pronostican 34 grados de máxima y 15 de mínima. Durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla y por la tarde algunas lluvias puntuales, además de vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas serranas.

      Protección Civil alerta calor San Luis Potosí

      En la región Centro, donde se ubica la capital potosina, el termómetro alcanzará 31 grados y descenderá hasta 14 durante la madrugada. También existe la posibilidad de bancos de niebla matutinos y lluvias aisladas por la tarde, acompañadas de rachas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

      En cuanto a la actividad ciclónica, Protección Civil informó que los remanentes de Elida, el huracán Fausto, que continúa alejándose de México, y la tormenta tropical Bertha, localizada frente a Florida con trayectoria hacia la costa de Texas, no representan riesgo para San Luis Potosí.

      Las autoridades señalaron que el potencial de lluvias permanecerá bajo durante el resto de la semana, por lo que el calor seguirá siendo el principal factor a considerar en gran parte del estado.

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