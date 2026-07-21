Rama de árbol cae sobre vehículo estacionado

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CIUDAD VALLES.- Un vehículo quedó dañado luego de que una rama de árbol cayera sobre él, mientras se encontraba estacionado en la colonia Altavista.

La tarde de este lunes, elementos de Protección Civil Municipal atendieron el reporte de la caída de un árbol, en la calle Frontera, entre Manuel José Othón y el bulevar México-Laredo, detrás del Colegio Motolinía.

Al llegar al sitio, constataron que lo que había caído era una rama de gran tamaño, la cual terminó sobre un vehículo Nissan Sentra que estaba estacionado.

La unidad sufrió daños en la carrocería y en el vidrio trasero. Afortunadamente, no había personas en el interior del automóvil ni peatones transitando por el lugar al momento del incidente.

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Los elementos de Protección Civil se encargaron de retirar la rama utilizando machetes y una motosierra.