Clausuran Terraza Chapultepec tras riña; reportan dos lesionados

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La Dirección de Comercio Municipal clausuró de manera preventiva un establecimiento ubicado en la zona de Chapultepec, luego de una riña registrada durante la madrugada del domingo en el interior y exterior del lugar.

Aunque la autoridad municipal no informó el nombre del negocio ni ofreció detalles sobre lo ocurrido, reportes ciudadanos identificaron el establecimiento como Terraza Chapultepec.

De acuerdo con esas versiones, el altercado comenzó dentro del negocio y continuó en el exterior después de que varias personas fueron retiradas del inmueble.

Los reportes señalan que dos hombres, presuntamente de nacionalidad colombiana, habrían resultado lesionados con un arma blanca. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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También se denunció que, después de la riña, el establecimiento apagó las luces y cerró sus puertas. Hasta el momento, el negocio no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.

Comercio Municipal informó que la clausura se realizó de manera inmediata, dentro de las facultades de la dependencia y como medida preventiva.

La autoridad advirtió que no habrá tolerancia para los establecimientos donde ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Agregó que continuarán los operativos de supervisión y vigilancia en establecimientos de la capital potosina.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud de los dos hombres presuntamente lesionados.