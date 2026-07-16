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Fallece una mujer al caer de su moto

Los hechos, en la carretera a Zacatecas, mientras realizaban reparaciones a la vía

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Fallece una mujer al caer de su moto
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      Una mujer perdió la vida al sufrir un siniestro vial a bordo de una motocicleta, cuando viajaba sobre la carretera a Zacatecas. Su acompañante resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital.

      Alrededor de las 21:00 horas del pasado martes, en el kilómetro 32 de la carretera federal 49 se reportó el accidente donde una moto que conducía a exceso de velocidad derrapó y cayó al desnivel contiguo a la vía, proyectando a las tripulantes contra el suelo.

      Y es que en el lugar de los hechos, a la altura de la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de Mexquitic, se realizaban trabajos de reencarpetamiento, sin que presuntamente contaran con la señalización adecuada, lo cual pudo haber provocado el suceso.

      Momentos después del siniestro, al lugar arribaron paramédicos para valorar a las dos afectadas, pero una de ellas ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas por la caída, por lo que se realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legista, para ser entregado posteriormente a sus familiares.

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      Por otro lado, la otra mujer fue encontrada con vida y fue trasladada para su atención médica especializada a una clínica.

      Al sitio también acudieron autoridades estatales para asegurar el área, al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaron con el procesamiento de la escena para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.

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