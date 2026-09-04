Fatal choque carretero deja un taxista sin vida

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RIOVERDE.- La tarde de este jueves, se registró un choque carretero entre el conductor de servicio de transporte de alquiler y una camioneta. Tras el impacto, el taxista involucrado perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 en el kilómetro 192 Santa Catarina, en donde se dio la colisión frontal entre un vehículo sedan y una camioneta.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Y tras ello, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y el cuerpo de bomberos.

Al brindar los primeros auxilios, los brigadistas se percataron que tras el impacto, y presumiblemente a consecuencia de las múltiples lesiones, perdió la vida el ruletero.

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Al lugar acudieron personal de servicios periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y trasladarlo al Servicio Médico Legista para realizar la necropsia de Ley.