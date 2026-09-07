Muere tras ser detenido; pobladores retienen a policías

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MATLAPA.- Un hombre perdió la vida horas después de haber sido detenido en Matlapa; tras conocerse su fallecimiento, familiares y vecinos se movilizaron y retuvieron a varios elementos de la Policía Municipal.

La noche del sábado, un hombre identificado como Fermín Isabel Antonio, de 47 años de edad, fue detenido luego de verse involucrado en un percance vial, en el que presuntamente ocasionó daños a varios vehículos.

Horas después, los policías tuvieron que trasladarlo al Hospital Santa Catarina, pues, de acuerdo con la versión proporcionada, presentó complicaciones de salud. Posteriormente, falleció mientras recibía atención médica en dicho nosocomio.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal para practicarle la necropsia de rigor; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa exacta de la muerte.

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La situación generó inconformidad entre familiares y personas cercanas al fallecido. Este domingo por la tarde, decenas de personas se concentraron en las instalaciones de la comandancia municipal, sacaron a los policías que se encontraban para llevarlos a Picholco, Axtla, donde radicaba la víctima, pues justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Tras ello, habitantes del ejido y de la cabecera municipal bloquearon la carretera a la altura de Jalpilla, enardecidos por la muerte de su vecino.

Los quejosos habían dicho que someterían a los uniformados hasta después de sostener un diálogo con la alcaldesa María de Jesús Rivera Rosales, a quien le exigirían justicia para su conciudadano y medidas de presión para que se juzgue a quienes ellos señalan de presuntos homicidas. No obstante, la alcaldesa no se presentó y esto provocó el bloqueo.

La manifestación se encuentra en plena carretera y, aunque por el momento el tapón humano es intermitente, revelaron que bloquearán totalmente la vía federal, si no son atendidos por la máxima autoridad del Municipio.

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Hasta alrededor de las 20:00 horas del domingo, los uniformados continuaban retenidos, mientras los inconformes permanecían a la espera de la intervención de alguna autoridad estatal.