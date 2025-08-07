logo pulso
Seguridad

Fotos | Volcadura múltiple en la 57; hay daños en tres vehículos

El choque ocurrió bajo el puente de Villa de Pozos; los conductores resultaron con golpes leves

Por Redacción

Agosto 07, 2025 08:11 a.m.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Un aparatoso choque entre tres vehículos ocurrido la noche de este miércoles en la carretera México-Querétaro dejó como saldo dos unidades volcadas y varios daños materiales, sin personas lesionadas de gravedad.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas, bajo el puente de Pozos, en dirección hacia Querétaro. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Volkswagen Polo impactó contra una camioneta Dodge blanca, provocando que esta saliera del camino y terminara volcada en los carriles laterales.

El mismo vehículo continuó su marcha e impactó a una camioneta Mazda de color rojo, lo que derivó en que también el VW Polo terminara volcado, esta vez sobre los carriles centrales de la vialidad.

Paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos atendieron en el lugar a los involucrados, quienes presentaban únicamente golpes leves y no requirieron traslado a un hospital. Por su parte, Protección Civil Municipal acordonó las zonas donde se registró derrame de líquidos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores para restablecer la circulación vehicular.

