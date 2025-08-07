logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ataque armado contra panadería en Tamuín

El negocio presentaba impactos de bala en la fachada

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Ataque armado contra panadería en Tamuín

TAMUÍN.- Civiles armados dispararon contra una panadería ubicada en la colonia Víctor Manuel Santos, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando vecinos del sector se despertaron abruptamente al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que realizaron reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Elementos de distintas corporaciones policiales, así como personal militar, acudieron al lugar y localizaron varios casquillos percutidos sobre la calle Bravo, así como impactos de bala en la fachada del negocio identificado como “Pineda, panadería y tortillería”.

Al momento del ataque no había personas dentro del establecimiento, y no hubo testigos que pudieran aportar información sobre los responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos acudieron a procesar los indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres
Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

SLP

Redacción

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar
Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción

Ataque armado contra panadería en Tamuín
Ataque armado contra panadería en Tamuín

Ataque armado contra panadería en Tamuín

SLP

Redacción

El negocio presentaba impactos de bala en la fachada

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados
Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

SLP

Redacción

Estas labores se llevaron a cabo en la colonia San Felipe