Ataque armado contra panadería en Tamuín

TAMUÍN.- Civiles armados dispararon contra una panadería ubicada en la colonia Víctor Manuel Santos, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando vecinos del sector se despertaron abruptamente al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que realizaron reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Elementos de distintas corporaciones policiales, así como personal militar, acudieron al lugar y localizaron varios casquillos percutidos sobre la calle Bravo, así como impactos de bala en la fachada del negocio identificado como “Pineda, panadería y tortillería”.

Al momento del ataque no había personas dentro del establecimiento, y no hubo testigos que pudieran aportar información sobre los responsables.

El hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos acudieron a procesar los indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.