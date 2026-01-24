logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

Fotogalería

VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Por Huasteca Hoy

Enero 24, 2026 10:38 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un camión de redilas quedó reducido a chatarra, tras incendiarse por causas no establecidas, en la colonia Hidalgo.

La unidad es propiedad del negocio denominado Frutas y Verduras 'El Negris'. La madrugada del 30 de diciembre de 2025, ese mismo negocio perdió otra unidad en condiciones similares.

Este sábado por la madrugada, un camión de redilas comenzó a incendiarse en la calle Álvaro Obregón, esquina con General Anaya, casi en el mismo lugar donde se quemó el otro camión. Los vecinos lo reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, e incluso oficiales de la Guardia Civil Estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque la reacción fue oportuna, el fuego consumió por completo la unidad, sin que hubiera personas lesionadas.

Sobre las causas, al igual que la vez pasada, las autoridades no pudieron establecer el origen del incendio.

LEA TAMBIÉN

Rescatan bomberos a adulto de un incendio

El fuego arrasaba con todo lo que había en la vivienda

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles
Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

SLP

Redacción

Arrestan a infractores por distintos delitos
Arrestan a infractores por distintos delitos

Arrestan a infractores por distintos delitos

SLP

Redacción

Cae un supuesto objetivo prioritario en Soledad de G.S.
Cae un supuesto objetivo prioritario en Soledad de G.S.

Cae un supuesto objetivo prioritario en Soledad de G.S.

SLP

Redacción

Se dedica al atraco de comercios y había hurtado 139 cajas de cigarros