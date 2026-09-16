Wall Street y BMV cerraron a la baja

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió un -1,11 %, su cuarto tropiezo en las últimas cinco sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a las 63.507,11 unidades, en una sesión de caídas generalizadas a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido a la expectativa de que la reserva Federal estadounidense incrementará su tasa de interés el día de mañana", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-4,63 %), Industrias Peñoles (-3,06 %), Banorte (-2,73 %), Genomma Lab (-2,69 %) y Gentera (-2,65 %), detalló la experta.

En la jornada, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar y cerró en 17,15 unidades, según los datos de cierre del Banco de México.

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Por su parte, Wall Street cerró este martes en rojo, con la vista puesta en la Reserva Federal (Fed), que se reúne esta semana, y en la subida del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,63 %, hasta 52.093 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,45 %, hasta 7.585 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,78 %, hasta 25.981 unidades.