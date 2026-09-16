Registra 10 detenidos la Fiscalía, en tres días

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Durante las últimas 72 horas, de viernes a domingo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, sumó diez personas detenidas con órdenes de aprehensión, por diversos delitos en la Huasteca, Altiplano y el centro de la entidad.

Entre las acciones destaca la captura de Elizalde "N", señalado por el probable delito de homicidio calificado en Tancanhuitz, en agravio de su hermano; además, fueron detenidos Felipe "N", por presunta violencia familiar; Saturnino "N", por probable abuso sexual calificado; Elías "N", por uso de documento falso o alterado, y Saúl "N", por lesiones calificadas.

Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme al debido proceso.

Asimismo, en la Huasteca Sur, agentes investigadores ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por el probable delito de homicidio calificado contra José "N", Celedonio "N", Gil "N" y José "N", quienes ya se encontraban recluidos en el centro de reinserción social de Tamazunchale por hechos ocurridos en el municipio de Matlapa, en perjuicio de una persona en calidad de detenida.

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De igual manera, en coordinación con autoridades de otra entidad federativa, se ejecutó una orden de aprehensión por los probables delitos de feminicidio y robo contra Víctor "N", requerido por autoridades del estado de Zacatecas.

Estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y personal de la Vicefiscalía Científica, quienes integran carpetas de investigación sólidas para llevar ante la justicia a quienes son señalados por conductas que afectan la seguridad y tranquilidad de las y los potosinos.