Atienda PCM diversos auxilios

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Desde el rescate de un gato atrapado en un aljibe, hasta el retiro de un reptil que aterrorizaba en una vivienda, brigadistas de Protección Civil de Villa de Pozos atendieron al menos siete llamados de auxilio dentro de los límites de la demarcación ya que en su mayoría se ponía en riesgo la integridad de las personas.

En un auxilio, se acudió a una vivienda en donde se pudo sacar a un gato que estaba atrapado en un aljibe, se realizaron maniobras de valoración y se emitieron recomendaciones.

Por otro lado, también se atendió un incendio en una vulcanizadora de la carretera a México, en donde se lograron controlar las llamas sin que se registraran personas lesionadas.

Asimismo, se revisó una fuga en un cilindro de gas LP de 30 kilos, en este caso se debió al mal estado del mismo y el propietario determinó dejarlo fuera de servicio.

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Una menor fue atendida por los paramédicos al resultar lesionada tras una caída de motocicleta.

Se dio atención de incendio en un lote baldio, en donde solamente hubo quema de maleza sin daños a terceros ni lesionados.

Finalmente, los brigadistas se encagaron de la supervisión preventiva y revisión de condiciones de seguridad en el escenario para los eventos cívicos del 15 de septiembre, a fin de evitar accidentes que pongan en riesto a los asistentes.