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Habría ultrajado varias veces a una menor

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Habría ultrajado varias veces a una menor
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      TAMAZUNCHALE.- Policías investigadores detuvieron a un joven que habría atacado de manera sexual a una menor de edad.

      Christian "N" fue detenido en el Barrio San Rafael, en cumplimiento a una orden de aprehensión, por el probable delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad, de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

      Personal de la Delegación Sexta de la FGESLP inició las investigaciones tras recibir una denuncia por presuntos hechos ocurridos en un domicilio del Barrio San Rafael, en los que Christian "N" habría agredido sexualmente a la víctima en diversas ocasiones entre marzo y mayo de 2025.

      Una vez que la carpeta de investigación fue debidamente integrada, un Juez de Control libró la orden de aprehensión en contra del señalado, con la cual agentes de la PDI implementaron un operativo que permitió localizar y detener a dicho individuo.

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      En el sitio, los elementos investigadores le informaron sobre el ordenamiento en su contra y sus derechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social, donde permanecerá a la espera de la audiencia correspondiente, en la que la FGESLP buscará su vinculación a proceso.

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