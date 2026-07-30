Hallan a salvo a niña desaparecida
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En patrullajes permanentes de seguridad por la ciudad, oficiales de la policía de la capital localizaron sana y salva a una menor de 12 años que contaba con ficha activa de búsqueda, logrando reunirla con sus familiares.
La intervención se realizó tras un reporte canalizado por el C4 Municipal en la colonia Héroes de Chimalhuacán, donde la madre de la adolescente solicitó apoyo tras recibir información de vecinos sobre su posible ubicación. Con base en las labores de proximidad con habitantes de la zona, los oficiales ubicaron el domicilio donde se encontraba la menor.
Posteriormente, la adolescente fue trasladada por los agentes municipales al área de Trabajo Social en el Juzgado Cívico, instancia en la cual se realizaron las diligencias correspondientes y su entrega formal a su madre.
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