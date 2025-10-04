logo pulso
Detienen a “narcos” en operativos de Sta. María y Cerritos

Les aseguraron marihuana y cristal que andaban vendiendo en la zona

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
Durante los operativos efectuados en los municipios de Santa María del Río y Cerritos, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de tres presuntos vendedores de drogas, a quienes se les investiga por si pertenecen a algún grupo delictivo.

El primer hecho se registró en la colonia Díaz Ordaz, en Santa María del Río, donde elementos de la GCE detuvieron a Martín “N” de 26 años y a Marlene “N” de 19 años, tras asegurarles la cantidad de 20 dosis de “cristal”, ocho dosis de cocaína y tres de marihuana, que andaban vendiendo en la zona. 

Por otra parte, los agentes estatales circulaban en patrullajes por la carretera Cerritos-Mezquites Chicos en el municipio de Cerritos, en donde vieron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto para una revisión.

Fue así como a David “N” de 34 años, le fue practicada una revisón de rutina y le aseguraron con 16 dosis de marihuana y ocho dosis de “cristal”, las cuales traía ocultas entre su ropa listas para su venta.

Los tres detenidos fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde les sería definida su situación legal por los delitos contra la salud, además se les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención. 

