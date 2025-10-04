Israel intercepta al “Marinette”

Jerusalén.- Las fuerzas israelíes interceptaron el viernes el último barco de una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la devastada Gaza, mientras ciudades de todo el mundo se estallaban en más protestas contra las acciones israelíes en Gaza y la detención de unos 450 activistas que iban en las embarcaciones.

En Italia, trabajadores y estudiantes salieron a las calles luego que los sindicatos más grandes del país convocaron a una huelga general de un día en solidaridad con los palestinos y la flotilla.

El último barco de la Flotilla Global Sumud, el “Marinette”, se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones y aún navegaba hacia el territorio palestino a primera hora del viernes, un día después que la Marina israelí abordara otros 41 barcos y detuviera a los activistas, señalando además que serán deportados.

Por su parte, el activista malasio Nadi Al-Nuri, que estaba a bordo del Summertime Jong y formaba parte del comité directivo de la flotilla, dijo que aunque los barcos no llegaron a Gaza y ninguna de su ayuda humanitaria se entregó a los palestinos, no se rendirán.

“Haremos esto una y otra vez hasta que alcancemos nuestro objetivo”, aseveró Al-Nuri. “Y eso es detener el genocidio y liberar Palestina”.

Por su parte, el Gobierno de México, a través de su cancillería, informó que los seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos, se encuentran “bien” y han aceptado ser repatriados.