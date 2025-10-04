logo pulso
Seguridad

Recuperan camioneta gasera recién hurtada

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
Como resultado de la presencia que se despliega en toda la demarcación, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez localizaron una camioneta repartidora de gas con reporte de robo vigente, el hecho ocurrió en la Cabecera Municipal.

Durante un trayecto preventivo sobre la calle Arroyo de las Capillas, en la Cabecera Municipal, agentes municipales notaron una camioneta en aparente estado de abandono, por lo que se acercaron a inspeccionarlo.

Servidores públicos se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la camioneta, marca Toyota Hilux propiedad de la  empresa Potogas, contaba con reporte de robo vigente del 2 de octubre, es decir, la recuperaron en apenas unas horas de haber sido hurtada.

Enseguida se solicitó el servicio de una grúa para asegurar el objeto constitutivo de delito, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el debido proceso.

