Peregrinación con imagen de Panchito

Matehuala.- En las vísperas de las fiestas de San Francisco de Asís en el Olivar de las Animas la imagen de este santo que se encuentra en la iglesia de San Francisco, estuvo recorriendo las diferentes capillas que se encuentran en las comunidades de esta parroquia para acercarse a la gente.

Se llevó a cabo un novenario de misas con la imagen donde las personas la cargaron en hombros y estuvieron recorriendo las diferentes comunidades, dónde pusieron la imagen de San Francisco, muchas personas acompañaban estas peregrinaciones, y al verla llegar a su lugar de origen con gran fe se acercaban para ponerle flores y veladoras, para agradecer los milagros que les ha concedido.

La imagen de San Francisco de Asís es una de las más queridas por las personas de la religión católica, y es venerada en muchas parroquias, aunque donde más gente acude es al pueblo mágico de Real de Catorce donde se encuentra el santuario de San Francisco de Asís, y mucha gente se va caminando desde diferentes lugares para cumplir una manda en honor a este santo.

Muchos han llevado retablos y fotos pues aseguran que se encomendaron a San Francisco de Asís y les curo de cáncer, que les ayudo a salir adelante después de un accidente entre muchos otros milagros por lo que llevaban retablos y fotos para agradecerles el milagro concedido, además esta temporada es aprovechada por los comerciantes ya que son miles las personas que han estado llegando diariamente a Catorce durante estos días.

