Motociclista traía unidad con reporte de robo

En recorridos sobre el cuadrante poniente, oficiales de Policía Vial Municipal recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

La unidad era tripulada por hombre que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Los agentes circulaban sobre la avenida Himno Nacional próximo a Manuel J. Clouthier cuando vieron una motocicleta Bajaj Dominar 250 color rojo sin placas y le marcaron el alto al conductor. No presentó documentos que acreditaran la propiedad, por lo que se verificó el estatus en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal, arrojando que contaba con reporte de robo vigente del pasado sábado 20 de septiembre. Fue entonces que se informó al motociclista, Sergio Alejandro “N”, del probable hecho constitutivo de delito de robo equiparado de vehículo.