REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque

Por Redacción

Enero 07, 2026 11:18 a.m.
A
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Un hombre fuel hallado sin vida dentro de un camión en carretera a Rioverde la noche del martes.

Los hechos, a la altura del kilómetro 246, cerca de la colonia Colinas del Parque, donde fue localizado un camión de carga estacionado a un costado de la carretera.

Elementos policiacos procedieron a verificar y encontraron el conductor sin vida.

El área fue acordonada posteriormente por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGR iniciaron con los procedimiento para determinar las causa de la muerte.

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque

