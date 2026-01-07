Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque
Un hombre fuel hallado sin vida dentro de un camión en carretera a Rioverde la noche del martes.
Los hechos, a la altura del kilómetro 246, cerca de la colonia Colinas del Parque, donde fue localizado un camión de carga estacionado a un costado de la carretera.
Elementos policiacos procedieron a verificar y encontraron el conductor sin vida.
El área fue acordonada posteriormente por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGR iniciaron con los procedimiento para determinar las causa de la muerte.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mujer muere en accidente de la Carr. a Rioverde
Conductora se impactó contra la contención y un poste de alumbrado
no te pierdas estas noticias
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Redacción
Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque
Vehículo acaba calcinado en la Valles-Tamazunchale
Redacción
La unidad sufrió una falla mecánica o un cortocircuito, lo que habría originado el incendio