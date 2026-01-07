Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Un hombre fuel hallado sin vida dentro de un camión en carretera a Rioverde la noche del martes.

Los hechos, a la altura del kilómetro 246, cerca de la colonia Colinas del Parque, donde fue localizado un camión de carga estacionado a un costado de la carretera.

Elementos policiacos procedieron a verificar y encontraron el conductor sin vida.

El área fue acordonada posteriormente por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGR iniciaron con los procedimiento para determinar las causa de la muerte.

