Seguridad

Hallan sin vida a empresarios desaparecidos de Villa de Reyes

La FGE confirma que Oscar Osvaldo Luna y Pablo Ortega fueron localizados en Pinos, Zacatecas

Por El Universal

Febrero 10, 2026 08:08 a.m.
A
La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí anunció que fueron encontrados sin vida los empresarios Oscar Osvaldo Luna Silva y Pablo Ortega Venegas, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes y los cuales desaparecieron el pasado 7 de febrero.
De acuerdo con dicha dependencia de gobierno, que había emitido las fichas de búsqueda, Luna Silva y Ortega Venegas fueron localizados en el municipio de Pinos, en Zacatecas.
Detalló que, a partir de las denuncias de desaparición, comenzó los protocolos de búsqueda.

Agregó que lleva a cabo las indagatorias con el fin de esclarecer este hecho.
Cabe mencionar que Pablo Ortega se habría sumado a Movimiento Ciudadano (MC) y habría dado a conocer su intención de contender por Villa de Reyes.

A golpes, ultiman a mujer en Villa de Reyes

Hallaron el cuerpo dentro de una casa en la comunidad de El Pardo

