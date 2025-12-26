Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

Un interno del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles fue encontrado sin vida la mañana de este jueves 25 de diciembre, al interior de su celda.

La persona fallecida fue identificada como Efrén Froylán "N", de origen Estado de México, quien ingresó al penal en febrero pasado y se encontraba sujeto a proceso, sin sentencia, por delitos contra la salud, además de portación de arma de fuego y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hallazgo ocurrió antes de las 7:00 horas, cuando custodios realizaban un recorrido de rutina y localizaron al interno colgado de los barrotes de su celda. En el sitio fue encontrada una carta póstuma, en la que se señala que tomó la decisión debido al agobio por su situación legal.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Las autoridades penitenciarias y ministeriales iniciaron las diligencias de ley para esclarecer los hechos.