logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

El hombre, acusado de delitos ligados al crimen organizado, fue encontrado en su celda durante un recorrido de custodia

Por Huasteca Hoy

Diciembre 26, 2025 09:14 a.m.
A
Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

Un interno del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles fue encontrado sin vida la mañana de este jueves 25 de diciembre, al interior de su celda.

La persona fallecida fue identificada como Efrén Froylán "N", de origen Estado de México, quien ingresó al penal en febrero pasado y se encontraba sujeto a proceso, sin sentencia, por delitos contra la salud, además de portación de arma de fuego y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hallazgo ocurrió antes de las 7:00 horas, cuando custodios realizaban un recorrido de rutina y localizaron al interno colgado de los barrotes de su celda. En el sitio fue encontrada una carta póstuma, en la que se señala que tomó la decisión debido al agobio por su situación legal.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizarán los estudios correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades penitenciarias y ministeriales iniciaron las diligencias de ley para esclarecer los hechos. 

LEA TAMBIÉN

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat
Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat

Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat

SLP

Huasteca Hoy

Fiscalía confirma muerte accidental por ahogamiento

Joven de 18 años desaparece en el río Valles
Joven de 18 años desaparece en el río Valles

Joven de 18 años desaparece en el río Valles

SLP

Huasteca Hoy

Cayó a una poza mientras pescaba; búsqueda fue suspendida por la noche

Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles
Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El hombre, acusado de delitos ligados al crimen organizado, fue encontrado en su celda durante un recorrido de custodia

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado
Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

SLP

Redacción

El accidente ocurrió la noche del miércoles, a la altura de la avenida Gálvez