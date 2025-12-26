Belinda inicia 2026 con serie histórica en Madrid

El 2026 arrancará para Belinda tal y como fue este año que está por terminar: con agenda llena y con más propuestas, lo que le generó ver poco a su familia y a sus gatos. Y eso porque, desde los primeros días del año que está por comenzar, se irá a Madrid por todo un semestre para grabar la serie "Carlota", en la que interpretará a la emperatriz que llegó con Maximiliano de Habsburgo en la segunda mitad del siglo 19, apoyados por los conservadores en medio de un México convulso. "Estoy estudiando, preparando al personaje y, claro, extrañaré mis tacos, mis cosas, todo, pero es un gran proyecto", dice la cantante y actriz a EL UNIVERSAL. "Carlota" es una producción de Sony Pictures Television y tendrá en su elenco principal a Jaime Lorente ("La casa de papel"), quien interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre ("Los enviados"), en el papel del general Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena ("Black Panther") como Josefa, la indígena que accedió a la corte. "Ahora estoy con todo estudiando, es un proyecto que lleva mucho tiempo esperado y se pudo hacer por fin", abunda.